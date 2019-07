In Sportcafé: Mann stiehlt erst Messer, dann Geld

Am Freitag gegen 15:30 Uhr betrat ein Mann ein Sportcafé in der Kaiserstraße. Der polizeibekannte Mann war deutlich alkoholisiert. Er ging in die Aufenthaltsräume des Cafe und entwendete hier ein Messer. Anschließend verließ er das Geschäft.

Kurze Zeit später kam er in das Café zurück, ging hinter den Tresen und nahm sich Geld aus der Kasse. Das anwesende Personal griff nicht ein, da es nicht wusste ob der Mann das Messer immer noch mit sich führte. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls.