In Sommerach wird oft geheiratet

Mit einer wahren Flut von Zahlen wurden die Ortsbewohner von Sommerach in der Bürgerversammlung überschwemmt. Eine wichtige Erkenntnis aus den Haushaltszahlen 2018 war die Tatsache, dass die Pro-Kopf-Verschuldung trotz mutiger Herausforderungen von 718 auf 589 Euro gesenkt werden konnte.

Bürgermeister Elmar Henke erläuterte in seinem Bericht die größten Einnahmen und Ausgaben im Haushalt 2018 und erwähnte hierbei unter anderem den Rückgang bei den Gewerbesteuereinnahmen. Positive Zahlen nannte Henke in Hinblick auf die Entwicklung der Steuereinnahmen. "Wir haben in Sommerach nur wenige Arbeitssuchende", begründete er den Anstieg bei der Einkommensteuer auf 812 200 Euro (sind 36 Prozent der Einnahmen des Gemeindehaushaltes). Henke gab einen kurzen Rückblick über die Investitionen des vergangenen Jahres. Neben der Neugestaltung des Mainvorlandes mit 171 400 Euro fiel vor allem die Neugestaltung im Bereich Volkacher Straße/Zum Engelsberg (106 200 Euro) sowie der Umbau des Feuerwehrhauses mit 72 500 Euro ins Gewicht.

Stetig steigende Einwohnerzahl

Zur Sprache kam auch die seit 1960 (918 Einwohner) stetig steigende Einwohnerzahl. Zum Jahresende 2018 hatten 1357 Bewohner ihren Hauptwohn- und 82 Bürger ihren Nebenwohnsitz in Sommerach. Besondere Erwähnung fanden auch die 54 standesamtlichen Trauungen, die im vergangenen Jahr in Sommerach vollzogen wurden. "Das ist für eine kleinere Gemeinde sehr viel", sagte der Bürgermeister. Als Besonderheit stellte Henke noch einmal das Engagement der Grundschule Sommerach im Zuge des 200-jährigen Verfassungsjubiläums heraus. Die vierte Klasse hatte sich mit dem Ereignis "200 Jahre Bayerische Verfassung" eingehend beschäftigt und nunmehr als krönenden Abschluss eine Einladung in das bayerische Kultusministeriums erhalten. Dort gab es unter anderem Lob von Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Staatsminister Michael Piazolo, berichtete Henke.

Lobend erwähnte der Bürgermeister auch die hervorragende Arbeit der Bücherei, die kürzlich mit dem Ehrenamtspreis des Landkreises Kitzingen geehrt wurde. Wie Henke informierte, wurden seit 2002 bis einschließlich Ende vergangenen Jahres 82 Förderverfahren im Zuge des Kommunalen Förderprogramms in die Wege geleitet. Für die fördermäßigen Maßnahmen in Höhe von 264 000 Euro erhielt man von der Regierung Unterfranken 158 000 Euro. Der Bürgermeister appellierte an die Bewohner im Altort, bei Sanierungen rechtzeitig Anträge auf Bezuschussung zu stellen.

Auch mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt sich die Gemeinde Sommerach seit Jahren. Aktiv wurde man unter anderem bei einem Tag der Mobilität, es wurde die Straßenbeleuchtung modernisiert und E-Ladesäulen installiert und nicht zuletzt wird ein CO2- freies Baugebiet südlich der Volkacher Straße geschaffen.