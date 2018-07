Kitzingen vor 1 Stunde

In Schule eingebrochen

In der Nacht auf Dienstag schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe in der Siedlungsschule in der Danziger Straße in Kitzingen ein. Anschließend verschafften sich die Täter Zutritt ins Lehrerzimmer und zum Büro der Konrektorin und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubläden. Den Unbekannten fiel lediglich ein kleiner Geldbetrag in die Hände, berichtet die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf über 3000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.