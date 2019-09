In Leitplanke gelandet

Ein 19-Jähriger befuhr am Freitag gegen 23.30 Uhr mit seinem Hyundai die Bundesstraße 8 von Würzburg in Richtung Kitzingen. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam er auf Höhe des Kitzinger Stadtteils Repperndorf zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in die rechte Leitplanke. Nach diesem Anstoß schleuderte der Wagen laut Polizei nach links, stieß auch noch in die linke Leitplanke und kam dann am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Durch den Aufprall in der Leitplanke wurde die Fahrzeugbatterie auf die Straße geschleudert. Über diese fuhr noch eine 39-Jährige mit ihrem Golf. Der Fahrer des Hyundai wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 7500 Euro.