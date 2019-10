Neuses am Berg vor 52 Minuten

In Lagerhalle eingebrochen

Zwischen Dienstag- und Mittwochabend wurde in Neuses am Berg in der Schwarzenauer Straße versucht in ein Lagerhaus einzubrechen. Bislang unbekannte Täter hebelten laut Polizeibericht ein Vorhängeschloss auf und gelangten so in das Innere der Halle. Ein abgeschlossener Kühlraum wurde allerdings nicht angegangen. Die Polizei vermutet, dass der Eindringling sein Vorhaben abbrach und sich aus dem Staub machte.