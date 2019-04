In 72 Stunden die Welt ein klein wenig besser machen

Vom 22. bis 26. Mai sind die Verbände des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) dazu aufgerufen, in 72 Stunden ein soziales Projekt zu verwirklichen, welches die Welt ein Stückchen besser macht. Das Projekt, mit dem sich die KjG Kitzingen beteiligt, trägt den Titel „72h – Zukunft ist bunt!“

Die KjG stellt die Aktion einer Pressemitteilung zufolge so vor: Nur als starke Gemeinschaft sei sowohl das Projekt als auch die gesellschaftliche Aufgabe zugunsten der Integration zu stemmen. Etwas für die Integration zu tun, so der Kern des Projekts. Zusammen mit den Flüchtlingen aus den Gemeinschaftsunterkünften in Kitzingen packen wir es an. Und was eignet sich besser zum Anpacken als das Handwerk? Gemeinsam werden die jungen Leute vom 23. bis 26. Mai den Spielplatz in der Gemeinschaftsunterkunft im Kitzinger Corlette Circle streichen und Sitzgelegenheiten für den Spielplatz im Innopark bauen. Auch der KjG-Raum soll einen neuen, kunterbunten Anstrich erhalten.

Zur Seite steht bei dem Vorhaben mit Know-How, Farben und Engagement die Firma Lorenz. Als ehemaliger KjGler brachte Felix Lorenz selbst die Projektidee ein. Außerdem kooperieren die Kitzinger mit den örtlichen Vertretern vom BDKJ und der KjG Diözesanebene Würzburg.

Zusätzliche Helfer sind willkommen. Wer zum Erfolg der Aktion beitragen möchte – Verpflegung, finanzielle Unterstützung, Fahrdienste, künstlerische oder handwerkliche Fähigkeiten, oder einfach ansteckend gute Laune – meldet sich per E-Mail unter pl.kjg.kitzingen@gmail.com