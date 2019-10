Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Impulse geben und Perspektiven eröffnen

Das Gästehaus der Abtei Münsterschwarzach bietet im Jahr 2020 über 250 verschiedene Kurse an, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Programm gliedert sich in acht Rubriken wie beispielsweise Stille und Exerzitien oder Werkstatt. Neben schon erprobten Kursen gibt es auch eine Vielzahl neuer Seminare, darunter zum Beispiel einen Exerzitienkurs für Paare oder Foto-Exerzitien.