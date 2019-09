Kitzingen vor 1 Stunde

Impfbucheinsicht für sechste Klassen

Das Gesundheitsamt Kitzingen startet im Oktober die Suche nach Impflücken in den Impfbüchern aller Schüler in den sechsten Klassen des Landkreises Kitzingen und bittet deshalb alle Eltern, ihren Kindern die Impfbücher mit in die Schule zu geben.. Das teilt die Behörde in einer Pressemitteilung mit. Wann genau die Impfbücher mitgebracht werden müssen, wird den Eltern über ihre Schulleitung mitgeteilt. Die Einsicht der Impfbücher erfolgt im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege.