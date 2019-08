Immer wieder Kitzingen: Kratzer im Autolack

Am Donnerstag zwischen 6.30 Uhr und 18.20 Uhr ereignete sich in der Moltkestraße in Kitzingen eine Sachbeschädigung, berichtet die Polizei. Unbekannte Täter zerkratzten die rechte Fahrzeugseite eines geparkten VW-Polo. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.