Immer mehr Kinder suchen Hilfe

Die Zahlen steigen, jedes Jahr, und ein Ende des Anstiegs ist nicht abzusehen: die Ausgaben für die Jugendhilfe im Haushalt des Landkreises. Und auch die Zahl der Kinder, die in Obhut genommen werden müssen, steigt. „Es werden mehr Fälle, die Störungsbilder werden immer komplexer und die Schädigungen massiver“, sagt Bernd Adler, Leiter des Allgemeinen Sozialen Diensts (ASD) am Landratsamt.

Im Jahr 2016 wurden 16 Kinder aus ihren Familien geholt, 2017 waren es 29. Das zieht steigende Kosten nach sich. Gab der Landkreis 2017 noch 4,87 Millionen Euro für die Jugendhilfe aus, sind für 2018 schon 5,9 Millionen Euro eingeplant.

Langfristige Hilfen

Der Landkreis Kitzingen liegt damit im bundesweiten Trend. Seit Jahren steigen überall die Ausgaben für die Jugendhilfe. Das liegt auch an dem tragischen Tod des zweijährigen Kevin, der 2006 in Bremen an den Folgen der Misshandlungen durch seinen Ziehvater gestorben war. Adler nennt Zahlen: „Zwischen 2006 und 2015 betrug der Zuwachs bei Inobhutnahme bundesweit 40 Prozent. Das sind rund 10 000 Fälle. Die Zahl der Pflegekinder ist von 2008 bis 2016 um 36 Prozent, die der Heimkinder um 63 Prozent gestiegen.“ Außerdem würden aus vorläufigen Schutzmaßnahmen oft langfristige stationäre Hilfen.

Erwartungen wachsen

„Die Menschen melden mehr Fälle. Und auch die Erwartungen ans Jugendamt sind deutlich gewachsen“, sagt Adler. Nach Kevins Tod seien die Meldungen regelrecht explodiert. Das ebbte zwar wieder ab, aber die Fälle, in denen Kinder aus ihren Familien genommen werden, steigt stetig. Verstärkt wird auch Hilfe vom Jugendamt eingefordert. Das Kind mit Leseschwäche hat ebenso Anspruch auf Hilfe wie behinderte Kinder, die mit einem Schulbegleiter auf eine Regelschule gehen. „Die Eltern kommen und wissen sehr genau, was sie wollen“, berichtet Adler aus seinem Alltag. Und wieder steigen die Ausgaben. Was laut Adler auch nicht vergessen werden darf: Die Betreuungsmöglichkeiten im Landkreis wurden enorm ausgebaut und auch diese Kosten schlagen sich im Etat der Jugendhilfe nieder.

Entwicklungsauffälligkeiten

Das alles erklärt zwar die steigenden Kosten, aber es erklärt nicht, warum die Zahl der Kinder mit Auffälligkeiten und mit psychischen Krankheiten steigt, obwohl der Bevölkerungsanteil junger Menschen sinkt. „Ich bin Unfallchirurg. Um die Verkehrsicherheit kümmere ich mich nicht“, sagt Adler bildhaft. Das heißt, er erforscht nicht die Ursachen. Aber er weiß, dass Hinweise und Meldungen aus den Schulen anhaltend hoch sind. Die Jugendlichen zeigen Entwicklungsauffälligkeiten, haben ein schwieriges Sozialverhalten und kämpfen mit seelischen Problemen. „Wir hatten einen Fall, da wollte ein Junge in der Schule aus dem Fenster springen“, berichtet Adler. Er hatte Angst, nach Hause zu gehen, weil er von seinem Stiefvater misshandelt wurde. Er wurde in eine teilgeschlossene Einrichtung gebracht, weil er sich immer wieder selbst gefährdet hat.

Durch Prävention viel erreicht

Probleme der Eltern, familiäre Konflikte oder auch mangelender Erziehungskompetenz der Eltern begegnen Adler immer wieder. Dramatisch wird es, wenn Babys und Kleinkinder unzureichend betreut, gefördert und versorgt werden. „Das Gefährdungsrisiko ist gerade bis drei Jahre sehr hoch“, erklärt Adler. Keiner schaue hin. Eine Kontrolle durch Krippe oder Kindergarten fehle.

Doch gerade in der Prävention hat das Landratsamt viel erreicht. In diesem Bereich sei massiv in Mitarbeiter investiert worden, erklärt Pressesprecherin Corinna Petzold. „Wir haben die Koordinierende Kinderschutzstelle mit zwei Sozialpädagoginnen in Teilzeit eingeführt, seit fast zwei Jahren vier Familienstützpunkte im Landkreis eingerichtet und mittlerweile gibt es an sieben Schulen im Landkreis Jugendsozialarbeiter.“ Das schlägt sich auch im Landkreis-Haushalt nieder. Es sei gut, dass jemand vor Ort sei, bevor die Dinge eskalieren, sagt Adler. „Bevor die Fälle zu Fällen zu werden.“

Das ist es auch, was Adler und seine Kollegen den Kreisräten erklären. Immer wieder berichten sie von ihrer Arbeit, nicht nur, wenn es darum geht, den Haushalt zu verabschieden. Selten klagen die Kreisräte über die steigenden Kosten, sagt Adler. Aber sie hätten gerne Gründe, warum das Jugendamt immer Kinder betreuen muss, obwohl Adler die nur bedingt nennen kann.

Spezialisierte Heime

Sie suchen nach Erklärungen, warum immer mehr Buben und Mädchen in spezialisierte Heimen, meist außerhalb des Landkreises, untergebracht werden müssen. Bis zu 10 000 Euro kann so ein Platz im Monat kosten. Die deutlich günstigere Hilfe – wie zum Beispiel das Leben in einer Pflegefamilie – reicht oft nicht mehr aus, um den Betroffenen zu helfen. Adler versteht, dass die Kreisräte angesichts dieser Zahlen entsetzt sind. Aber Adler argumentiert: „Immerhin investieren wir in die Zukunft unserer Kinder.“

Online-Tipp: Für einen realistischen Einblick in die Arbeit von Jugendämtern empfiehlt Bernd Adler den Beitrag „Der Kinderretter – Sein schwerster Fall“ auf www.spiegel.tv