Immer fit und beweglich bleiben

Tanzen hält fit und beweglich, fördert die Gemeinschaft, das körperliche und seelische Wohlbefinden. Das können die Mitglieder der Abtswinder Seniorentanzgruppe bestätigen. Am Dienstag feierte die Gruppe zehnjähriges Bestehen.

Annemarie Horner und Ursula Müller waren und sind bis heute die Motoren der Tänzerinnen und Tänzer. Angeregt durch eine Gruppe aus Zeilitzheim wagten sie den Versuch in Abtswind. 18 Frauen und Männer folgten der Einladung zum ersten Treffen am 15. April 2008.

Einige der ersten Tänze wurden auch am Dienstag wieder aufgeführt. Annemarie Horner bildete sich fort und begeistert die derzeit 18 Frauen und einen Mann aus verschiedenen Orten der Region mit immer neuen Ideen. Bei der alljährlichen Adventsfeier für die Abtswinder Senioren und beim Casteller Seniorenfasching gehören ihre Auftritte fest zum Programm. Auch in der Seniorenresidenz in Wiesentheid gastieren sie.

Pfarrerin Beate Krämer gab bei der Feier einen Überblick über das Tanzen in der Bibel. Immer wieder wird an zentralen Stellen berichtet, das einzelne Menschen oder Gruppen tanzten. Sprichwörtlich geworden ist der Tanz ums Goldene Kalb. Auch der Tanz der Salome mit dem tragischen Ende für Johannes den Täufer ist weithin bekannt. Neben diesen eher negativen Erwähnungen wird das Tanzen an einigen sehr bedeutsamen Stellen der Bibel positiv erwähnt. So führte Moses Schwester Miriam nach dem Durchzug durchs Schilfmeer einen Tanz der Frauen zum Lobe Gottes an. Auch bei der Heimkehr des verlorenen Sohnes wird getanzt.

Die Abtswinder Seniorentanzgruppe trifft sich unter dem Dach der evangelischen Kirchengemeinde alle zwei Wochen dienstags um 15 Uhr im alten Schulhaus. Das nächste Treffen findet am 8. Mai statt.

Kontakt: Annemarie Horner, Tel. (0 93 83) 13 09.