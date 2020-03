Imkerverein in Mainbernheim zeichnet seine treuen Mitglieder aus

Die Verleihung von vier Ehrenurkunden für eine langjährige Mitgliedschaft im Deutschen Imkerbund auf der Jahresversammlung des Imkerortsvereins in Mainbernheim zeugte laut einer Pressemitteilung von der Faszination der Honigbienen und des Imkerhandwerks, aber auch von Idealismus, Können und Durchhaltevermögen.

Imkermeister Alfred Riedl vertrat den Deutschen Imkerbund. Der Vereinsvorsitzende Oskar Münzer übergab goldene Ehrennadeln für 50 Jahre Mitgliedschaft an Alfred und Adam Mauckner aus Willanzheim und an Alfred Bartsch aus Mainbernheim. Zudem erhielten sie die Ehrenmitgliedschaft im Ortsverein. Walter Kleinschroth aus Enheim wurde vom Imkerverein für seine 25 Jahre lange Mitgliedschaft mit einer silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.

Aus der Perspektive der Imker ist die Mitgliedschaft nicht nur zum fachlichen Austausch, zur Interessensvertretung und zum Versicherungsschutz notwendig, sondern dient auch der Pflege der Völker, zum Beispiel durch schnelle Kommunikation untereinander und Übersicht beim Ausbruch von Bienenkrankheiten.

Schwerpunkte in der Vereinsarbeit in diesem Jahr sind die Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel mit einem Angebot bei der Ferienpassaktion, und der Besuch von Fachveranstaltungen im Institut für Bienenkunde in Veitshöchheim.