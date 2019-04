Im Vorstand des Frauenbunds fehlen weiter zwei Frauen

Die Freude über 13 Neumitglieder trübt beim Katholischen Frauenbund (KDFB) Volkach der Umstand, dass die Gemeinschaft weiter ohne eine stellvertretende Vorsitzende und ohne Schriftführerin auskommen muss. Bei den Neuwahlen am Mittwoch im Pfarrheim blieben beide Ämter wie schon in den vergangenen vier Jahren vakant. Die bisherige Vorsitzende Rita Engert und Schatzmeisterin Angelika Weigel machen unterdes mit vollem Tatendrang weiter. "Leider stehen sehr wenige Frauen zur Verfügung", bedauerte die Vorsitzende zu Beginn der Wahlen, die Barbara Rinke leitete.

Besonders erfreulich in der Hauptversammlung war, dass sich mit Inge Dressler und Silke Pischel zwei neue Beisitzer fanden. Wiedergewählt wurden die bisherigen Beisitzer Anita Baur und Jutta Gürsching. Kassenprüfer sind Hildegard Bäuerlein und Annette Hessenauer.

In ihrem Rückblick ging die Vorsitzende Rita Engert auf das neue Zweijahresthema beim KDFB "bewegen!" ein. Die Imagekampagne ruft dazu auf, den Frauenbund in Bewegung zu bringen, sich bewegen zu lassen und andere zu bewegen. Sie will den Frauenbund zukunftsfähig machen, seine Attraktivität steigern und letztendlich neue Frauen zu KDFB-Frauen machen. Stark machen wollen sich auch die Volkacher Frauen für Themen wie Frauensolidarität, Lohngerechtigkeit, Verantwortung, Glaube und Weihe.

Die Vorsitzende erinnerte an das abwechslungsreiche Programm der vergangenen zwölf Monate, das mit dem Vortrag fränkischer Gedichtli mit der Kitzingerin Karin Böhm begann. Rita Engert und ihre Wegbegleiterinnen nahmen an Gottesdiensten und Wallfahrten teil, servierten Frauenfrühstück und erlebten Geselliges bei Theater, Kino und Tanz. Die Vorsitzende dankte den Vorstandsfrauen für die unterstützende Mitarbeit sowie Inge Thurn für das Verteilen der Verbandszeitung zu den eifrigen Austrägerinnen, die sich über Blumen freuen durften.

Mit Blick nach vorne nannte Rita Engert die nächsten Unternehmungen. Am 3. Mai besuchen die Frauen das Theater in Sommerach. Am 14. Mai nehmen sie an einem Vortrag der Stadtarchivarin Ute Feuerbach zu den Themen Frauenbund und Frauenwahlrecht teil.