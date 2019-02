Im Stadtrat: Sperrfrist soll Altmain zusätzlich schützen

Der Grünordnungsplan für die Gebiete "Eichholz" und "Am Wert" südlich der Ortsverbindungsstraße zwischen Astheim und Escherndorf ist beschlossene Sache , da war sich Volkachs Stadtrat im Dezember einig. Dieser Plan sieht einen besonderen Schutz der Flächen entlang des Altmains zwischen Bördleingrube und Escherndorf vor. So sollen dort unter anderem Obstbaumbestände und Sonderkulturen im Mainvorland erhalten und Biotope geschützt werden. In der Sitzung am Montag, 25. Februar, um 19.30 Uhr im Volkacher Rathaus möchte man nun anscheinend sichergehen, dass da nichts mehr dazwischenkommt. Auf der Tagesordnung steht nämlich der Erlass einer Veränderungssperre. Diese hat zur Folge, dass innerhalb von zwei Jahren bestimmte Bauvorhaben nicht durchgeführt werden dürfen, dazu zählen auch Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs.

Stadtrat möchte weiterem Sand- und Kiesabbau vorbeugen

Nachdem so ein Grünordnungsplan eine aufwendige Sache ist und bis zu dessen Fertigstellung wohl zwei Jahre vergehen werden, könnte man so den Erweiterungsplänen der Firma Lenz Ziegler Reifenscheid (LZR) einen Riegel vorschieben wollen. LZR baut nämlich in der Bördleingrube Sand und Kies ab und könnte Interesse an einer Vergrößerung der Abbaufläche haben. In der Sitzung im Dezember hatte Volkachs Bürgermeister Peter Kornell noch gesagt, dass sich das kaum verhindern ließe, denn nur die wenigsten Grundstücke des Gebietes Eichholz und Am Wert gehören der Stadt.

Diskussion über Haushalt 2019

Zuvor wird es in der Sitzung allerdings um den Haushalt für 2019 gehen. Los geht es mit den Reden der fraktionslosen Stadträte, in diesem Jahr sind die Großen zuletzt dran. Zur Diskussion stehen dabei der Verwaltungshaushalt mit einem Volumen von 19 Millionen Euro und der Vermögenshaushalt in Höhe von knapp 6,3 Millionen Euro.

Vor der Stadtratssitzung trifft sich bereits um 19 Uhr Volkachs Bau-, Agrar und Umweltausschuss, der es am Montag mit kleineren Bauvoranfragen und Bauanträgen zu tun hat. Dazu zählt auch der des Weinguts Leo Langer, das seine Weinprobierstube in eine landwirtschaftliche Lagerhalle am Erlachhof verlegen möchte.