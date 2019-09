Im Sekundenschlaf auf Verkehrsinsel aufgefahren

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 28-Jähriger Fahrzeugführer auf der Staatsstraße 2260 von Astheim Richtung Volkach. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann in einem Sekundenschlaf auf eine Verkehrsinsel. Erst ein Verkehrszeichen stoppte das Auto. Der Mann wurde leicht verletzt und kam in eine Klinik. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.