Volkach vor 1 Stunde

Im Radio: 500 Jahre Volkacher Ave-Maria-Glocke

Die katholische Gemeinde St. Bartholomäus in Volkach feiert am Sonntag, 24. November, 500 Jahre Ave-Maria-Glocke um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst. Im Anschluss lädt der Pfarrgemeinderat zu einem Frühschoppen vor der Kirche ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Um 12 Uhr wird im Bayerischen Rundfunk Bayern 1 das Glockenläuten aus Volkach übertragen.