Im Kindergarten entsteht ein Kletterhaus

Im Segnitzer Kindergarten entsteht eine fantastische Konstruktion. Sie wächst in die Höhe, verzweigt und vernetzt sich organisch und nimmt Gestalt an, als ob sie etwas Lebendiges wäre. Und das ist sie auch laut einer Pressemitteilung der evangelischen Kirchengemeinde: Das neue Kletterhaus für die Segnitzer Kindergartenkinder ist ein Gemeinschatfsprojekt von Kindergarteneltern, koordiniert von Matthias Sauer von der Ochsenfurter Spielbaustelle. In wenigen Wochen soll es fertig sein und dürfte sicher der Anziehungspunkt beim Kindergarten-Sommerfest am 2. Juni werden – nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern, heißt es weiter.

Das Projekt hat eine lange Vorgeschichte: Vor 18 Jahren wurde der Vorgängerbau des Spiel- und Kletterhauses gebaut, schon damals als Projekt der Eltern mit der Ochsenfurter Spielbaustelle. Damals wurden sogar die Robinienstämme, aus denen die Grundkonstruktion entstand, aus dem Segnitzer Wald geholt. Viele Generationen von Kindergartenkindern hatten darauf gespielt, heißt es in der Pressemitteilung. Doch in den vergangenen Jahren sei das Gerüst immer maroder geworden; außerdem wurden Sicherheitsvorschriften strenger, so dass ganze Bauteile hätten ausgetauscht werden müssen.

Angebote von Fachfirmen waren nicht zu bezahlen

Auf Initiative des Elternbeirats beriet der Trägerverein, ob eine grundlegende Sanierung oder ein Abriss und Neubau sinnvoll und finanzierbar wäre. Nach langer Diskussion entschloss man sich für den Bau eines neuen Klettergerüsts. Angebote von Fachfirmen wurden eingeholt. Dabei zeigte sich rasch: Die Kosten, um etwas Vergleichbares hinzustellen, sprengten die Möglichkeiten des eingruppigen Kindergartens.

Dann nahm der Träger eigenen Angaben nach wieder Kontakt mit der Ochsenfurter Spielebaustelle auf. Würde der Funke überspringen und sich wie vor 18 Jahren Eltern und Großeltern finden, die viele Samstage am Haus mitbauen würden? Immer weniger Menschen seien bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren und hätten eine Anspruchshaltung, so die Befürchtung. Doch man setzte darauf: „Wir schaffen das!“

Mit vielen Fragezeichen wurde das Projekt begonnen – und nach acht Bau-Samstagen ist schon jetzt absehbar: Da ist etwas Einzigartiges im Entstehen. Immer wieder kommen neue Ideen dazu, wie der Bau weiterentwickelt oder ein Detail ausgeführt werden kann. Bei aller Mühe und dem Zeitaufwand scheinen die Mitwirkenden schon etwas von dem Spaß zu erleben, den ihre Kinder beim Spielen und Klettern haben werden. „Es ist etwas ganz Besonderes, wie die Eltern sich hier einsetzen. So ein Projekt hat Signalwirkung für die ganze Dorfgemeinschaft“, stellt Sauer fest.

Blühende Büsche und ein Schatten spendender Baum

Neben der Baustelle Kletterhaus ist der Garten neu angelegt worden, dank des besonderen Einsatzes einer Familie. Blühende Büsche, zwischen denen die Kinder durchschlüpfen können, ein Baum, der Schatten spenden soll und ein Tipi aus Weidenruten werden nach zweijähriger Bauzeit den vorderen Garten wieder zu einer besonders attraktiven Spielgelände machen, heißt es in der Pressemitteilung.

Es zeige sich, wie viel möglich ist, wenn Menschen eine Sache, die ihnen wichtig ist, gemeinsam anpacken. In dieser guten Segnitzer Tradition war 60 Jahre zuvor das Gemeindehaus, in dem sich der Kindergarten befindet, gebaut worden, und nicht lange darauf gleich nebenan die Turnhalle. Zwei große Projekte sind zur Zeit in Segnitz im Entstehen: Die Neugestaltung der Dorfstraße im Rahmen der Dorferneuerung und das Dorfgemeinschaftshaus. "Auch wenn diese Baumaßnahmen aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, sind sie doch von vielen Menschen initiiert und begleitet worden", endet die Pressemitteilung.