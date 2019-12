Im Juli wird die Häcker Chronik wieder aufgeführt

Rück- und Ausblick standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Mitglieder der Häckerbühne der Stadt Kitzingen. Im Rathauskeller begrüßte Vorsitzender Helmut Fuchs die Mitglieder, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Wie Fuchs mitteilte, hat die Häckerbühne (HB) aktuell 93 Mitglieder. In einer Schweigeminute wurde der im Alter von 93 Jahren verstorbenen Else Schmidt gedacht. 1980 spielte sie das erste Mal bei der Häcker Chronik, und das letzte Mal 2010. Bei der HB war sie jahrelang in der Vorstandschaft tätig ebenso wie bei vielen Theateraufführungen im Laufe der Jahre.

Rückblick

Unter der Leitung von Karin Böhm wurde am 23.,24. und 25. November 2018 das Sozialkritische Jugendtheaterstück „Freitagnacht“ in der Rathaushalle und im Juli noch zweimal in der Fastnachtakademie gezeigt. Das für Anfang November 2019 geplante Theaterstück „Operation Messwein“ wird am 24., 25. und 26. Januar und am 28. und 29. Februar in der Fastnachtakademie aufgeführt.

Ausblick

Die Aufführungen der Häcker Chronik sind am 24., 25., 29. und 31. Juli und am 1. und 2. August 2020 im Innenhof der Wirtschaftsschule. Helmut Fuchs besorgte im Auftrag der Stadt Kitzingen in Frankfurt Gewänder und Kostüme für das Schauspiel. Auch wurden der Häcker Chronik zwei Hellebarden vermacht. Für die Betreuung der Kleiderkammer wurde ein fünfköpfiges Team zusammengestellt.

Zweiter Vorsitzender Georg Neuerer berichtete über die Überreichung der Ehrenmitgliedschaftsurkunde an die langjährige zweite Vorsitzende Karin Böhm, ehemalige Chefin der Kleiderkammer der Häcker Chronik, begeisterte Schauspielerin und Regisseurin beim Jugendtheaterstück „Freitagnacht“.

Weiter erinnerte Neuerer unter anderem an die Teilnahme am Landkreisfaschingsumzug in Kitzingen, am Kirchenburgfest in Mönchsondheim, an der Ebshäuser Kerm, an den Kitzinger Weinherbst und den Auftritt beim Nachbarschaftsfest wo die „Klostergründung“ aus der Häcker Chronik aufgeführt wurde.

Schatzmeisterin Sylvia Richter-Boiger verlas den Kassenbericht. Die Kassenprüfer bestätigten die Richtigkeit und die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig. Beim Landkreisfaschingsumzug in Volkach am 25. Februar nehmen die Mitglieder der Häckerbühne teil. Thema: „Karneval in Venedig“. Ebenso an der Ebshäuser Kerm und beim Weinherbst. Die nächste Jahreshauptversammlung findet am 10. November 2020 im Rathauskeller statt.