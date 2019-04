Im Flugplatz-Streit erleidet Kläger Bruchlandung

Weil es in dem Rechtsstreit um Motorflugzeuge, Startbahn, Seilwinden und Platzrunden ging, darf man ein Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg aus Sicht des Klägers durchaus als "Bruchlandung" verstehen. Der "Anlieger" aus der Richthofenstraße in Kitzingen konnte mit keinem seiner Argumente gegen die "zivile Nachnutzung" des ehemaligen US-Militärflugplatzes Kitzingen bei Gericht "landen".

Das Interesse an der Verhandlung schien groß: Der Besucher-Stau reichte von der Sicherheitsschleuse im Gerichtsgebäude bis auf den Gehsteig der Burkarderstraße. Allerdings war das, wie sich herausstellte, eine Berufsschulklasse aus Schweinfurt. Der Kläger gegen Flugbetrieb am Rand des "conneKT Technologieparks" kam als Einzelkämpfer, ohne Rechtsbeistand und ohne Sympathisanten im Zuhörerraum, obwohl der vom Luftamt Nordbayern genehmigte Sonderlandeplatz – für den Kläger nicht nachvollziehbar – in einem FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat ) liegt. Für das Luftamt und anscheinend auch für das Gericht waren alle nur denkbaren Einwände des Klägers ausreichend entkräftet, mit schalltechnischen Gutachten, zu erwartender Fluglärmbelästigung, Prognosebedarf und Plausibilitätsprüfung.

Lärm-Konzentration

Der Kläger hielt dem unter anderem entgegen: Der Flugverkehr von Geschäftsleuten sei mit etwa zwölf Prozent angesetzt sei, der Rest des Lärms gehe also von den Hobby- und Sportfliegern des Luftsportclubs Kitzingen aus und verteile sich daher nicht gleichmäßig über die Woche, sondern konzentriere sich auf Abendstunden und vor allem Wochenenden. Also ausgerechnet dann, wenn Gewerbebetriebe in der Nähe, vor allem die Gießerei, pausieren, soweit es um den Lärm geht.

Der Grundstückseigentümer des Flugplatzgeländes (blumquadrat GmbH) gab vor Gericht die Flugbewegungen im vergangenen Jahr mit etwa 1500 an, der Anteil der Segelflugzeuge habe dabei etwas über 500 betragen. Da zeitweise eine Schleppwinde für die Segelflugzeuge defekt war, sei der Anteil der Motorflugzeuge vorübergehend höher als üblich gewesen.

"Aus allen Wolken fallen"

Das Gericht meinte es gut mit dem Kläger und wollte nicht, dass der, wenn er das Urteil hört, "aus allen Wolken fällt". Man zog sich nach zweistündiger Verhandlung zu einer Beratung zurück und danach gab der Vorsitzende Richter Volker Wirths dem Kläger zu erkennen, dass seine Klage voraussichtlich keinen Erfolg haben werde. Er könne entscheiden – da geht's auch um Kosten – ob er an der Klage festhalten oder sie zurücknehmen wolle. Der Kläger wollte, dass der Fall entschieden wird und er ließ das Gericht wissen, wie es für ihn weitergeht. Vor allem werde der sich an den bayerischen Ministerpräsidenten Söder wenden, der ja im Polit-Poker derzeit verstärkt auf die grüne Karte setze.

Es könne nicht sein, so der Kläger, dass jemand ein Naturschutzgebiet mit Magerrasen kauft und daraus dann einen Flugplatz macht. Die Genehmigung des Flugplatzes sei nicht mit öffentlichem Interesse zu begründen, da es um den Freizeit-Sport von einigen Dutzend Leuten gehe ohne Rücksicht auf etwa 22 000 vom Überfliegen betroffenen Menschen im Einzugsbereich des Sonderlandeplatzes.

Als der Kläger von Flugbewegungen am Sonntagnachmittag "100 Meter über seiner Kaffeetasse" berichtete, hat ihn eine Mitarbeiterin des Luftamts Nordbayern darauf hingewiesen, dass er ja die Möglichkeit habe, dort Anzeige zu erstatten: Wenn er der Meinung sei, dass ein Pilot vom vorgeschriebenen Kurs abgewichen oder zu tief geflogen sei.

Die 10. Kammer des Verwaltungsgerichts ist durch Asylverfahren "ausgelastet". Mit den schriftlichen Urteilsgründen ist erst in zwei bis drei Wochen zu rechnen.