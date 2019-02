Im Flug das AKG kennengelernt

Am vergangenen Donnerstag hob das vollbesetzte Passagierflugzeug „Fly AKG“ mit dem Ziel Abitur 2019 ab. Das Abschlusskonzert der Q12 zeigte vielfältige Einblicke – beginnend mit der Unterstufe bis hin zur Oberstufe – in die achtjährige Schullaufbahn des Abiturjahrgangs des Armin-Knab-Gymnasiums. Während des Rundflugs wurden die Passagiere mit musikalischen Stücken unterhalten, heißt es in der Mitteilung. Egal ob Solokünstler, Duette oder Gruppenaufführungen, das Publikum war stets begeistert. Das Flugzeug machte im Verlauf des Abends mehrere Zwischenstopps, bei welchen Stilblüten aus dem Schulalltag humorvoll in Sketchen verpackt präsentiert wurden. Außerdem gab es Rückblicke auf die verschiedenen Klassenfahrten wie Skikurs, Weimar- und Berlinfahrt. Zu guter Letzt führte die Q12 einen gemeinsamen Tanz auf und verabschiedete ihre Gäste mit dem Lied „Don´t stop me now“ von Queen. Das Konzert mit seinem kurzweiligen Programm war ein voller Erfolg und die Passagiere stiegen danach begeistert aus dem Flugzeug „Fly AKG“ aus.