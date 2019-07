Kitzingen vor 1 Stunde

Im Familiengottesdienst neue Leiterin vorgestellt

Der Kindergarten Kitzingen Friedenskirche feierte zusammen mit der Kirchengemeinde einen Familiengottesdienst der unter dem Thema:“Die kostbare Perle“ stand, heißt es in der Mitteilung. Die Kinder zeigten mit einem kleinen Rollenspiel was der Kaufmann alles dafür tut, um eine kostbare Perle, die er unbedingt haben möchte, zu erwerben. Wie er seinen Besitz verkauft, um das zu haben, was ihm wirklich wichtig ist. Viele Lieder, die die Kinder mit Begeisterung sangen, vertieften das Thema.“Einfach spitze dass du da bist“ erklang dann zu einem Zeitpunkt, als Kathrin Stamm im Gottesdienst als neue Kindergartenleitung eingeführt wurde.