Im Drogenrausch Totalschaden gebaut

Da war viel Glück im Spiel, dass in den Morgenstunden des 28. Oktober 2018 im Mainfrankenpark bei Dettelbach nicht mehr passierte. Mit Alkohol und Drogen im Blut, aber ohne Führerschein, nahm sich ein 19-Jähriger das Auto eines Kumpels, raste über einen Parkplatz und landete im Gebüsch. Das Auto blieb mit Totalschaden liegen. Verletzt wurde niemand.

Jetzt sah sich der junge Mann im Jugendgericht mehreren Vorwürfen gegenüber: Fahrlässige Trunkenheit im Verkehr, vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs und unerlaubter Drogenbesitz. Am Ende standen 160 Sozialstunden und die Auflage, ein Jahr die Hände vom Alkohol und von Drogen zu lassen – und das nachzuweisen. Eine Sperre von zehn Monaten für eine neue Fahrerlaubnis kam obendrauf.

Beim Jugendstrafrecht steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund

Damit kam der 19-Jährige als Heranwachsender in den Genuss des Jugendstrafrechts, bei dem der Erziehungsgedanke im Vordergrund steht. Nicht nur der Staatsanwalt hofft, mit der hohen Anzahl von Arbeitsstunden wieder "Regelmäßigkeit und Sinn" in das Leben des jungen Mannes zu bringen. Zudem soll mit dem Alkohol- und Drogenverbot ein Problem angegangen werden, mit dem der 19-Jährige schon lange zu tun hat.

Bisher hat er wenig auf die Reihe gebracht: Schule abgebrochen, Lehre nicht fertig gemacht. Das mit der eigenen Wohnung ging schief. Immer wieder ist er mit Alkohol und Drogen aufgefallen. Teilweise mit völlig sinnlosen Taten wie dem Diebstahl eines Schneeschiebers und Rechens, aber auch mit Fahrten unter Drogen. Nachdem er zweimal erwischt wurde, hat er seine Fahrerlaubnis beim Landratsamt zurückgegeben.

Schlüssel des späteren Crash-Autos steckte

Wenig später passiere der Crash im Mainfrankenpark. Nach dem Besuch in einer Disco fuhren die jungen Leute nach Dettelbach. Als der Fahrer sein Auto mit steckendem Schlüssel abgestellt hatte und an einem Automaten spielte, nutzte der 19-Jährige die Gelegenheit und fuhr los. Weit kam er nicht. Die Fahrt endete mit Totalschaden. 8000 Euro zahlt er dafür in Raten ab.

Der Grund für den Unfall: Der Mann hatte 0,8 Promille Alkohol im Blut, dazu wurden Cannabis, Amphetamin und Ecstasy nachgewiesen. "Sie haben so gut wie alles genommen, was man nehmen kann", sagte Jugendrichter Wolfgang Hülle. Der Staatsanwalt sprach von "sinn- und hemmungslosem Alkohol- und Drogenkonsum" und von viel Glück, dass niemand verletzt wurde.

19-Jähriger war zweimal in psychiatrischen Kliniken

Immerhin, der junge Mann scheint sein Problem angehen zu wollen. Er wohnt bei und lebt derzeit von seiner Mutter. Er hat zwei längere Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken hinter sich, ist wegen einer Nervenkrankheit in Behandlung. Weil er die Fahrerlaubnis wieder machen will, unterzieht er sich den vom Landratsamt angeordneten Drogenscreenings. Er ist auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, will sein Leben in den Griff kriegen.

Dabei sollen ihn die relativ vielen Sozialstunden und die zusätzlichen Drogentestes begleiten. Darin waren sich Staatsanwalt und Richter einig. "Ich hoffe, dass sie sich wieder an regelmäßige Arbeit gewöhnen", sagte Hülle. Er gab dem Mann noch mit auf den Weg, es einmal mit einer Drogenberatung zu versuchen – damit Fahrten im Drogenrausch endgültig der Vergangenheit angehören.