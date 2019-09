Dettelbach vor 55 Minuten

Im Cineworld werden Schultüten gefüllt

Am Dienstag war es so weit: Die Ferien gingen zu Ende und die Schule hat wieder begonnen. Damit der Schulanfang nicht ganz so hart wird, hat sich das Kino im Mainfrankenpark etwas einfallen lassen und füllt die Schultüten der Erstklässler.