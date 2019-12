Ilse Braun verlässt nach 46 Jahren Gymnasium Wiesentheid

Zum Ende des Jahres 2019 geht die Verwaltungsangestellte Ilse Braun in den Ruhestand. Seit dem 1. September 1973 war sie am Gymnasium Wiesentheid tätig, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. 1956 in Rüdenhausen geboren, begann Ilse Braun ihren beruflichen Werdegang direkt mit Mittlerer Reife nach der Realschule Gerolzhofen am Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid.

Bürgermeister Werner Knaier und Schulleiter Oberstudiendirektor Hilmar Kirch verabschiedeten gemeinsam Ilse Braun. Knaier stellte fest, dass "Ilse Braun damit über 46 Jahre dem Kollegium am Gymnasium Wiesentheid zuarbeitet und sich in dieser Zeit als sehr pflichtbewusst erwies, ihren Beruf mit ausgeprägtem Interesse, großer Seriosität, aber auch dem nötigen Quäntchen Humor widmete."

Ein großer Umbruch in der Sekretariatsarbeit erfolgte durch die Einführung der Computernutzung, heißt es in der Mitteilung der Schule. In den ersten Jahren wurden zum Beispiel Abiturzeugnisse mit mechanischen Schreibmaschinen von Hand getippt. Bei Fehlern musste wieder von vorne angefangen werden. Die erste elektromechanische Schreibmaschine hatte die Leiterin des Sekretariats. Drei Schulleiter lernte Ilse Braun in der langen Zeit kennen: Georg Endres, Karl-Jürgen Popp und Hilmar Kirch.

"Die hochqualifizierte Mitarbeiterin Braun war für das Gymnasium Wiesentheid ein großer Gewinn", ergänzte Bürgermeister Knaier laut Pressemitteilung als Vertreter des Personalaufwandträgers.