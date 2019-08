Illegale Graffiti-Sprüher in Iphofen unterwegs

Unbekannte Täter haben in Iphofen, Am Stadtgraben West und Mainbernheimer Straße, in der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 6 Uhr mehrere Gebäude besprüht. Laut Polizeibericht beschädigten sie mit blauer, schwarzer und grüner Farbe die Außenwand des dortigen Kindergartens, eine Hauswand, eine Scheunenwand und die Rückseite eines Bushaltestellenhäuschens. Der Gesamtschaden dürfte sich auf rund 2000 Euro belaufen.