Illegal Müll in Kitzingen entsorgt: Täter überführt

Am vergangenen Wochenende lagerten zunächst Unbekannte an drei Orten im Stadtgebiet Kitzingen diversen Müll ab. Entsorgt wurden laut Polizei gelbe Säcke, Plastiksäcke mit Hausmüll, alte Reisekoffer und Blechdosen. An allen drei Tatorten fand der Umweltsachbearbeiter der Polizei Kitzingen einen Hinweis auf den Verursacher. Diese erwartet nun eine Anzeige wegen illegaler Müllentsorgung. Die Beseitigung des Mülls übernahm der Bauhof Kitzingen.