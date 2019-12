Illegal Müll im Klosterforst entsorgt

Im Kitzinger Klosterforst, Waldabteilung „Brand“, in der Verlängerung des Haidter Weges von Albertshofen kommend, wurden in der Zeit vom 23. bis 25. Dezember, 17 Uhr an einem Waldweg vier Müllsäcke mit Haushaltsmüll, Kabel, Plastikabdeckungen und Planen abgelagert, um diese offensichtlich unsachgemäß zu entsorgen, teilt die Polizei mit.

Wer hat etwas gesehen? Zeugen sollen sich bei der Polizei Kitzingen melden unter Tel.: (0 93 21) 14 10.