IHK zeichnet elf Prüfungsbeste aus dem Landkreis aus

Der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Würzburg-Schweinfurt, Klaus D. Mapara hat viele schöne Termine, doch manche sind "besonders schön", wie er in seiner Festrede zur Feierstunde für die mainfränkischen und bayerischen Prüfungsbesten verriet. 4255 Prüflinge haben ihre IHK-Berufsabschlussprüfungen im Winter oder Sommer 2019 abgelegt, 101 Absolventen davon als Prüfungsbeste, elf wiederum waren in ihrem Beruf sogar in Bayern absolute Spitze.

Die Feierstunde ist eine schöne Tradition: Reihum ausgerichtet von den verschiedenen IHK-Bezirken im Einzugsgebiet würdigt sie das großartige Abschneiden der IHK-Prüflinge auf festlich-entspannte Weise mit Urkunde und gläsernem Award. Diesmal war der Landkreis Schweinfurt Gastgeber und die Grafenrheinfelder Kulturhalle öffnete ihre Pforten gerne für diese "sehr besondere Veranstaltung", wie Schweinfurts Landrat Florian Töpper bemerkte. "Alles richtig gemacht" attestierte auch der frisch gewählte Grafenrheinfelder Bürgermeister Christian Keller den Absolventen.

Fünf Prozent weniger Ausbildungsverträge

Die herausragenden Ergebnisse sind das Resultat der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen IHK, Ausbildungsbetrieben, Berufsschulen und ehrenamtlichen Prüfern; die mit ihrem Engagement zum Erfolg des weltweit bewunderten deutschen dualen Bildungssystems beitragen. Und doch zieht die IHK zum Ausbildungsstart 2019 eine ernüchternde Bilanz: Fünf Prozent weniger Ausbildungsverträge wurden in Mainfranken zum September 2019 abgeschlossen. Mit Unterstützung für erfolgreiches Ausbildungsmarketing, der Kampagne "Elternstolz" und den "IHK-AusbildungsScouts" möchte die IHK Würzburg-Schweinfurt die Trendwende einläuten. "AufstiegsBAföG" und "Weiterbildungsstipendien" sind dazu Möglichkeiten für junge Absolventen, weiter an der beruflichen Karriere zu feilen.

Den persönlichen Grundstein dazu – so der IHK-Präsident – haben die Prüfungsbesten mit ihren Ergebnissen bereits gelegt und die Feierstunde sei der krönende Abschluss ihrer erfolgreichen Lern- und Arbeitsleistungen. Und doch sind alle ein bisschen aufgeregt: Weder die Absolventen, noch die Ausbilder wissen nämlich, ob die ohnehin schon überragende Prüfungsleistung für die bayrische Spitze gereicht hat und so ist die Überraschung bei den elf Bayernbesten dann doch groß, als sie zum Abschluss Lukas Kagerbauer, zuständig für die Berufsausbildung bei der IHK, auf die Bühne ruft.

Aus Kitzingen kamen gleich elf Prüfungsbeste: Gabriel Götz (Obernbreit), Alexander Knappe (Kitzingen), Miriam Michel (Schwarzach am Main), Leah Möhrlein (Kitzingen), Simon Höck (Kitzingen), Patrick Appold (Rödelsee), Rene Groß (Kitzingen), Robert McDaniel (Albertshofen), Michael Römmelt (Volkach) und Lisa Wendel (Dettelbach).