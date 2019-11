IHK: Firmennachfolge und Weiterbildung sind große Themen

Die Frage der Betriebsnachfolge ist ein Dauerthema bei der Industrie-und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt (IHK). "Die Nachfolge ist ein großes Thema, das 50 Prozent unserer Beratung ausmacht", erklärte Regionalentwicklungsreferent Christian Seystahl von der IHK bei der Herbstsitzung des IHK-Handelsgremium Kitzingen in der Winzergemeinschaft Franken (GWF).

Der demographische Wandel führe dazu, dass im Landkreis Kitzingen sowohl die Gruppe der Arbeitnehmer als auch die der Arbeitgeber weniger, älter und bunter werde, so Seystahl. Die IHK-Angebote an die Betriebe umfassten daher unter anderem Beratung zur Fachkräftesicherung, Integration und Förderung von Arbeitskräften. Das Beratungsangebot für die Betriebsinhaber umfasst neben der Nachfolge und deren Abwicklung auch Fragen von Fusionen und Förderungen.

"Mehr als jeder zweite Unternehmer in Mainfranken ist über 50 Jahre alt, mehr als jeder fünfte Unternehmer ist über 60", erklärte der Referent. Mit minus sieben Prozent falle der Rückgang an Unternehmern im Landkreis Kitzingen zwar geringer aus als im übrigen Mainfranken, dennoch würden Themen wie die Unternehmensnachfolge auch hier deutlich an Bedeutung gewinnen. Die IHK biete auch zur Existenzgründung und Unternehmensförderung Beratungs- und Unterstützungsangebote.

Landkreis will attraktiv sein

Landrätin Tamara Bischof sagte in ihrem Grußwort: "Wir arbeiten dafür, dass wir im Landkreis Kitzingen nach wie vor ein attraktiver Standort für Unternehmen sind." Neue Formen und Veränderungen im Bereich Weiterbildung stellte Stefan Göbel, Bereichsleiter Aufstiegsfortbildung bei der IHK vor. Erfreulich sei, dass die Bereitschaft zur Weiterbildung ansteige, so Göbel. Allerdings beschäftige die IHK auch das Thema Studienabbrecher. Ihr Anteil liege in Mainfranken bei 20 bis 30 Prozent.

Die Realsteuereinnahmen in Mainfranken stagnierten im letzten Jahr bei gut 609 Millionen Euro. Radu Ferendino, Bereichsleiter Kommunikation bei der IHK stellte die Entwicklung der Realsteuer-hebesätze vor. Im Landkreis Kitzingen seien die Realsteuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr zwar um gut sechs Millionen auf 67,56 Millionen Euro gesunken, haben aber den Planansatz im Gemeindedurchschnitt noch um 30 Prozent übertroffen

Zweitsärkste Region Mainfrankens

"Der Landkreis ist mit seinen Gewerbesteuereinnahmen von 57,52 Millionen Euro nur knapp hinter dem Landkreis Würzburg die zweitstärkste Region Mainfrankens," so Ferendino. Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liege mit 332 Prozent weiter unter dem mainfränkischen Durchschnitt. Cornelius Lauter, geschäftsführender Vorstand der GWF, stellte bei einer Führung mit Weinprobe den Produktionsablauf und die 60-jährige Weingeschichte der GWF vor.