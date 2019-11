Repperndorf vor 38 Minuten

IHK-Ehrenurkunde für 60 Jahre GWF

Im Rahmen der Herbstsitzung des IHK-Gremialausschusses Kitzingen in der Winzergemeinschaft Franken (GWF) in Repperndorf nahm der Geschäftsführende Vorstand Cornelius Lauter die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt für 60-jähriges Bestehen entgegen. „Wir würdigen damit die Leistungen der GWF für die fränkische Weinwirtschaft“, erklärte Stefan Möhringer, Vorsitzender des Handelsgremiums Kitzingen. Die drei Buchstaben GWF kenne jeder in Franken.