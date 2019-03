Im Zeitraum von Montag, 17 Uhr und Dienstag, 7 Uhr, waren am Castellbach in Kleinlangheim Diebe unterwegs. An einem dort geparkten Bagger wurden von den unbekannten Täter insgesamt zwei Hydraulikschläuche entwendet. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (093231) 1410.