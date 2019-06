Kitzingen vor 9 Stunden

Hurra, wir kommen in die Schule!

Der erste Schultag ist für Kinder und Eltern gleichermaßen aufregend, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Vor dem Schulstart steht am Gesundheitsamt die obligatorische Schuleingangsuntersuchung an. Im Rahmen dieses Termins haben 270 Buben und Mädchen ihre Gedanken, Erwartungen und Vorstellungen rund um den nahenden Schulbeginn in einem Bild festgehalten, wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes heißt. Diese kleinen Kunstwerke sind bis 12. Juli im Foyer des Landratsamts ausgestellt und geben einen schönen sowie abwechslungsreichen Einblick in die Welt der kommenden Abc-Schützen.Falls der eine oder andere kommende Schulanfänger, der jetzt eingeschult wird, der Ausstellung noch ein Bild hinzufügen möchte, besteht im Rahmen der Ausstellung dazu noch Gelegenheit. Malutensilien liegen dafür bereit.