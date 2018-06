Hurra, wir haben den Büchereiführerschein

Unter dem Motto. „Ich bin Biblio(theks)-fit – der Bibliotheksführerschein für Kindergartenkinder“ startete die Stadtbücherei Marktbreit eine Aktion zur Leseförderung. Sieben Vorschulkinder aus dem Kinderhaus Mühlenkinder in Marktbreit lernten laut Mitteilung an zwei Tagen die Welt der Bücher kennen. Sie erlebten, dass die Bücherei ein interessanter Aufenthaltsort ist, merkten, dass Lesen Spaß macht und erfuhren, wie man Bücher und andere Medien ausleiht. Am Ende erhielten die Kindergartenkinder den Bibliotheksführerschein. Auf zukünftige Besuche mit ihren Eltern in der Bücherei sind sie somit bestens vorbereitet.