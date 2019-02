Hund sucht Eigentümer

Am Dienstagabend lief am Unteren Mainkai in der Nähe des Mains ein Hund herum. Der frei laufende braune Mischling wurde eingefangen und anschließend von der Polizei ins Tierheim gebracht. Hinweise auf den Eigentümer an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.