Hund sucht Besitzer

Am späten Montagabend ist in der Hauptstraße in Marktsteft einem Anwohner ein Hund, Mischlingsrüde, Farbe schwarz, dunkelbraunes Halsband, leicht humpelnd, zugelaufen. Das Tier wurde von der Polizei ins Tierheim Kitzingen gebracht. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.