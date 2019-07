Kleinlangheim vor 1 Stunde

Humoriges Theaterstück zum Kirchenburgfest in Kleinlangheim

In der Kleinlangheimer Kirchenburg laufen die Festvorbereitungen auf Hochtouren: in einer Ecke übt der Chor seine Stücke ein. Im Vordergrund, auf dem Platz, geht es wortgewaltig und laut zu. Hier probt die Theatergruppe ihr aktuelles Stück. Neun Schauspieler in mittelalterlichem Gewand, eine Regisseurin und ein Souffleuse lassen anlässlich des 4o. Kirchenburgfestes den Dichter Hans Sachs mit seiner Komödie "Der Krämerskorb"wieder aufleben.