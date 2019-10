Humor, Kunst und Lebenshilfe

Der katholische Frauenbund St. Johannes und St. Vinzenz lädt am Samstag, 12. Oktober, zu einem komödiantisch-fränkischen Abend mit dem Theaterduo Inge & Rita ein. "Tausendmal perfekter als du" heißt die Realsatire, die die beiden im Dekanatszentrum in Kitzingen zum Besten geben, heißt es in einer Pressemitteilung. Familie, Beruf und Ehrenamt vereinbaren, organisieren und möglichst vieles alleine bewältigen - das ist der Anspruch, den viele Frauen an sich haben. Dies bringt Frauen an ihre Grenzen. Skurril, komödiantisch und nachdenklich zugleich zeigen Angelika Scheidig und Bettina Hümmer-Dünninger als "Inge & Rita" auf, zu welch grotesken Situationen es kommen kann, wenn Frauen es allen recht machen wollen. Eintrittskarten zu 12 (Nichtmitglieder 15) Euro gibt es im Weltladen und Buchladen am Markt oder an der Abendkasse.