Geiselwind vor 1 Stunde

Hummel-Quelle bleibt vorerst für Trinkwasser

Die Gemeinde Geiselwind will die so genannte Hummel-Quelle weiterhin für ihr Trinkwasser nutzen. In ihrer Sitzung beschlossen die Gemeinderäte, die dazu erforderlichen Untersuchungen in Auftrag zu geben. Nötig ist die weitere Ermittlung des Einzugsgebiets, wofür Kosten von 9800 Euro anfallen. Dazu kommen noch einmal Folgekosten von 6500 Euro.