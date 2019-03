Hüttenheimer ernennen erstmals eine Frau zum Ehrenmitglied

Kein hartes Brett hatte das Ehrenmitglied und Vizebürgermeister Heinz Köller als Wahlleiter in der Jahresversammlung des Sportvereins Hüttenheim zu bohren. Vorsitzender Wolfgang Stadtelmeyer ging ebenso in eine weitere Amtszeit wie sein Stellvertreter Frank Köller und Kassenwartin Birgit Zauter. Neu in der Vorstandsspitze ist Carina Ruß als Schriftführerin, denn Ruth Stich hatte sich nach 31 Jahren auf diesem Posten aus der ersten Reihe verabschiedet.

Im Vereinsausschuss wirken Dietmar Stich, Michael Heisel, Katja Brückner, Michael Lang und Matthias Stadtelmeyer mit. Zum Wirtschaftsausschuss gehören Anna-Lena Stadtelmeyer, Christian Därr, Dietmar Stich, Thomas Hatzung und Michael Stich. Vereinsehrenamtsbeauftragter Stephan Stadtelmeyer ehrte mit Ruth Stich eine Person, die sich über Jahrzehnte hinweg besonders eingesetzt und vom Bayerischen und Deutschen Fußballbund bereits hohe Auszeichnungen erfahren hatte. Unter stehendem Applaus ernannte Stephan Stadtelmeyer die zu Tränen gerührte langjährige Schriftführerin als erste Frau in der Vereinsgeschichte zum Ehrenmitglied. Wolfgang Stadtelmeyer erhob Ruth Stich zu einem großen Vorbild im Verein. Der Vorsitzende würdigte auch das große Engagement ihres Mannes Ralf Stich, der 21 Jahre im Vereinsausschuss gewirkt hatte und jederzeit tatkräftig an vielen Ecken und Enden im Verein mitgeholfen hatte.

Der Vorsitzende fand, dass die Zusammenarbeit mit dem Sportverein Willanzheim in der Jugendspielgemeinschaft gut klappe. Der Vorsitzende freute sich darüber, dass es gelang, in Kooperation mit den Vereinen aus Hüttenheim, Willanzheim, Markt Einersheim, Seinsheim und Nenzenheim wieder eine U19-Juniorenmannschaft auf die Beine zu stellen. Der Vorsitzende bedauerte, dass sich der Verein für die kommende Runde einen neuen Trainer suchen müsse, da Andreas Grün nach drei Jahren in Hüttenheim wieder zurück nach Iphofen wechseln wird. "Ich hoffe, dass wir zu seinem Abschied erst noch den Klassenerhalt in der A-Klasse feiern können", meinte Wolfgang Stadtelmeyer.

Stephan Stadtelmeyer verkündete die gute Nachricht, dass er schon mit drei Kandidaten als Trainer-Nachfolger in Gespräch sei. Der Vereinschef würdigte das Engagement aller Trainer, Sportleiter, Betreuer, Schiedsrichter, Platzwarte und den Platzkassierern sowie dem Vereinsehrenamtsbeauftragten Stephan Stadtelmeyer für ihren Einsatz. Der Dank des Vorsitzenden galt auch Heidi Kraus, die die Pilates-Übungsstunden leitet, wobei der Platz im Sportheimsaal langsam eng werde. Kassenwartin Birgit Zauter legte einen erfreulichen Finanzbericht mit einem ordentlichen Jahresüberschuss für 2018 vor.

Wolfgang Stadtelmeyer dankte der Gemeinde in Person der anwesenden Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert für das Engagement zum Abriss des Schulhauses und dem Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses. Denn wenn das neue Gebäude voraussichtlich 2020 zur Verfügung steht, haben die Damen dann mehr Platz für die Pilates-Stunden und der Verein würde in die Lage versetzt, nach längerer Pause wieder ein Kinderturnen anzubieten. Ingrid Reifenscheid-Eckert zollte dem Verein seinen Respekt und dankte dem Ehepaar Stich für ihr vorbildliches Engagement. Sie warb dafür, dass mehr Leute dem Verein das zurückgeben, was sie zuvor vom Verein bekommen hätten.

"Wir haben mit dem SV Willanzheim einen starken Partner", erklärte Gesamtjugendleiter Markus Söhlmann und appellierte an die Mitglieder, dass sich unbedingt mehr Leute als Trainer oder Betreuer zur Verfügung stellen sollen. "Es ist ein sehr heikles Thema", bemerkte der Gesamtjugendleiter des Partners SV Willanzheim, Felix Engelmann. "Wir laufen Gefahr, ganze Jahrgänge zu verlieren, wenn wir nicht mehr Trainer bekommen", malte Engelmann ein düsteres Szenario an die Wand. Sportleiter Jonas Köller erinnerte an den Meistertitel der Fußballer im Mai 2018 und aktuell schlage sich die Mannschaft besser als von manchen gedacht. Vereinsehrenamtbeauftragter Stephan Stadtelmeyer zeichnete folgende Fußballer aus: 150 Spiele: Thomas Ehrmann; 200 Spiele: Dominik Stich; 250 Spiele: Stefan Därr.