Am Samstag, 23. November, von 14 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 24. November, von 12 bis 18 Uhr, lädt der Weinort Hüttenheim zum 9. Hüttenheimer Hofgenuss ein.

Mit einem besonderen Angebot beginnen die Hüttenheimer Winzer, Direktvermarkter und Gastronomen die Wintersaison, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Am Wochenende vor dem 1. Advent öffnen die beteiligten Betriebe ihre Tore für einen Genießermarkt.

Zu entdecken sind fränkische Krippen und Krippenzubehör, Art-Dekor, Wolle, Produkte rund ums Schaf, selbstgestrickte Strümpfe, Filzhüte und vieles mehr. Eine Foto- und Bilderverkaufsausstellung zeigt fränkische Motive der Region.

Heimische und besondere Spezialitäten Weine, Liköre und Destillate, Säfte, Honig, Käse, Gewürze, Meerrettich, Speiseöle und Forellen können verkostet werden. In der Gärtnerei Schunke findet ein Adventsmarkt statt und in der Töpferei Seebeck werden in der eigenen Werkstatt Keramik, Fayencen, Tafelgeschirr sowie künstlerische Arbeiten vorgestellt.

Im Rathaus erwarten die Besucher Unikate aus Holz, Glas, Seide und Papier, aber auch Handgefertigtes aus Stoff, Wolle und Weide. Am Sonntag wird ein besonderer Holzsstern, für die Aktion Sternstunden, zu erwerben sein.

Zudem hat das Fahrradmuseum geöffnet. Die Sammlungen Därr „Alte Waschmittel“ und der „Tante Emma Laden um 1940“ laden zu einer Zeitreise ein und präsentieren einem historisch geschmückten Weihnachtsbaum.

Weitere Informationen bei der Gäste-Information, Tel.: (09326) 9789397, info@willanzheim.de, www.huettenheim.de