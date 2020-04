Hubschrauber-Einsatz: Auto lag bei Volkach auf dem Dach

Ein schwarzer Audi 80 wurde am Mittwochnachmittag um 17.30 Uhr im Volkacher Ortsteil Astheim im Bereich des Quittenpfades auf dem Dach liegend aufgefunden. Er lag unterhalb der Mainschleifenbahn-Gleise an den Obstbäumen, berichtet die Polizei. Die Fahrertür stand offen, es konnten allerdings keine Personen im oder in der Nähe des Fahrzeugs gefunden werden. Auch am Wohnort des Autohalters und in der näheren Umgebung verlief die Suche mit einem Polizeihubschrauber erfolglos. Am späten Abend wurde der Fahrzeughalter dann in Volkach stark alkoholisiert gefunden. Gegenüber der Polizei verneinte er allerdings, der verantwortliche Fahrer gewesen zu sein. Der Schaden am Auto beträgt etwa 3000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.