Segnitz vor 18 Minuten

Hospizverein feierte Sommerfest in Segnitz

Zum Sommerfest des Hospizvereins Würzburg hatte in diesem Jahr die Regionalgruppe Kitzingen eingeladen und die Organisation übernommen. Zahlreiche Mitglieder und Hospizbegleiter trafen sich in Segnitz am Main, wie es im Presseschreiben heißt.