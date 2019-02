Hospiz-Mitarbeitende in der Mädchenrealschule Volkach

Im evangelischen Religionsunterricht haben sich die Schülerinnen der 10. Klassen der Mädchenrealschule Volkach damit beschäftigt, welche Arten von Sterbebegleitung es gibt. Neben der Palliativstation im Krankenhaus wird Unterstützung für Angehörige und Sterbende auch durch Hospiz-Vereine geleistet. Um hierzu genaueres zu erfahren, organisierte Ingrid von Wietersheim ein Gespräch mit Ute Dodt und Birgitt Schubert in der Schule. „Was hat sie dazu gebracht in den Hospiz-Verein zu gehen?“ war die häufigste Frage. Eine der Frauen beantwortete sie damit, dass sie selbst schon einmal in der Familie Sterbebegleitung in Anspruch genommen hat und das als sehr hilfreich empfand. Die andere erzählte, dass sie gerne eher davon gewusst hätte um besser über den Tod und das Sterben reden zu können. Auch persönliche Fragen wie: „Ist Ihnen ein Tod sehr nahe gegangen?“ oder: „Gab es einen Sterbenden, den sie nie vergessen werden?“ durften gestellt werden. Eine sehr interessante Information war, was Hospiz- Mitarbeitende genau tun, nachdem sie angerufen werden und zu einem Sterbenden in die Familie gehen. Sie bleiben dort nämlich manchmal einige Stunden. Oft sitzen sie „nur“ bei dem Menschen, damit er sich nicht alleine fühlt. Genau das ist es aber, was für viele Menschen nicht einfach ist. Die beiden Frauen haben in den letzten Jahren verstärkt erlebt, dass auch die Angehörigen froh sind für ihre Unterstützung, um mit dem Abschied von einem lieben Menschen fertig zu werden und die letzten Tage gut zu gestalten.