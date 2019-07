Abtswind vor 42 Minuten

Holzgefüllte Metallkörbe als Geschwindigkeitsbremsen

Eine Unterschriftenliste von Anliegern im Stämmbauersweg in Abtswind, weil dort in der 30er-Zone zu schnell gefahren würde, war laut Bürgermeister Jürgen Schulz der Auslöser, dass man sich darüber im Gemeinderat seine Gedanken machte. Jetzt stehen probeweise für vier Wochen Metallgitterkörbe mit Holz gefüllt in der Straße als Hindernisse, die zu einer langsameren Fahrweise in der breiten Straße animieren sollen.