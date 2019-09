Seinsheim vor 1 Stunde

Holzgarnitur verbrannt

In der Nacht zum Sonntag wurde im Bereich Mühlgraben am Weiher in Seinsheim eine Holz-Sitzgruppe verbrannt. In dieser Nacht hielten sich laut Polizeibericht mehrere Jugendliche an dem Unterstellplatz auf und hatten eine Feuerstelle errichtet. Dabei wurden auch Teile der Sitzgarnitur mit ins Feuer geworfen. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.