ENHEIM vor 1 Stunde

Holz gestohlen

Bereits zwischen Mitte Februar und Mitte März stahl ein unbekannter Täter in Enheim in der Flurbezeichnung „Zur Mühle“ insgesamt vier Raummeter Buchen- und Eichenholz, berichtet die Polizei. Das Holz war laut Polizeibericht auf einer Länge von einem Meter aufgespaltet aufgesetzt gelagert. Der Geschädigte beziffert seinen Schaden auf 320 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 1410.