Hohlmeier zur Europawahl: Die CSU rückt zusammen

Da rückte eine Partei eng zusammen: Der Neujahrsempfang der Landkreis-CSU in Kitzingen am späten Sonntagnachmittag erinnerte fast an einen Gottesdienst: Gemeinsames Singen, nicht nur der Bayern- und der Deutschlandhymne, ein christlicher Segen und die Rede einer begnadeten Rhetorikerin, die allerdings, wie manche Sonntagspredigt, kaum ein Ende fand. Kritik am schlechten Landtagswahlergbnis der CSU gab es, wenn überhaupt, nur am Rande.

CSU hofft auf Manfred Weber

Stattdessen: Blick nach vorne, die Europawahl steht an und die Partei hat die Chance, mit Manfred Weber den Kommissionspräsidenten zu stellen. Das gehe aber nur mit Geschlossenheit, wie alle Redner des Abends betonten. Und dabei solle der Übervater der Partei, Franz Josef Strauß, helfen.

Schon Sabrina Stemplowski, JU-Kreisvorsitzende, hielt in ihrer Begrüßung ein flammendes Plädoyer für Europa, um am Ende zu gestehen, den ehemaligen Parteivorsitzenden zitiert zu haben, dessen Worte immer noch aktuell seien. Kreisvorsitzender Otto Hünnerkopf nannte die "EU die Klammer für die europäischen Staaten, die uns 70 Jahre Frieden geschenkt haben". Eine "neue Einigkeit" sah Anja Weisgerber in den beiden Unionsparteien mit personeller Erneuerung und "dem Setzen auf die richtigen Themen". "Europa ist in vielen Themen die Lösung und nicht das Problem", sagte die Bundestagsabgeordnete mit Vergangenheit im Europaparlament, in dem es gelte, "den radikalen Kräften die Stirn zu bieten".

Erinnerung an Franz Josef Strauß

Schließlich trat Monika Hohlmeier ans Pult, die ihre Rede mit dem Holocaust-Gedenktag begann, dann an ihren Vater, Franz Josef Strauß, erinnerte. Der wäre in seinen jungen Jahren gerne durch Europa gereist – aber nicht, wie Hohlmeier ihren Vater zitierte, für einen "völlig sinnlosen Krieg".

Hassreden wie damals gebe es heute wieder - "und das erschreckt mich", sagte die Europaabgeordnete. Die AfD-Politiker Gauland, Höcke und Meuthen sprächen wie die rechten Populisten Le Pen (Frankreich) oder Salvini (Italien) wieder eine ähnliche Sprache: "Wenn ich die höre, dann wird mir himmelangst", sagte sie und stellte fest: "Miteinander sind wir richtig gut." Das zeigten Beispiele, wie etwa das Unternehmen Airbus im Bereich der Flugzeugindustrie. Dort wurde gemeinsam möglich, was ein einzelner europäischer Staat nicht schaffen würde: ein ganz Großer auf dem Weltmarkt zu werden.

Hohlmeier: Die EU kann mehr

Hohlmeier mahnte: "Wir machen die Dinge nicht besser, wenn wir alles verbieten, sondern wenn wir Neues entwickeln." Und das könnte mit den besten Köpfen in Europa gemeinsam gelingen: "Lassen Sie uns unser Können zusammenlegen", lautete ihr Appell. Und das in ganz vielen Bereichen, etwa der digitalen Revolution. Beispiel hier sei die Datenschutzverordnung, die nur in Deutschland so eng ausgelegt würde - ein typisch deutsches Manko, über das die anderen Staaten nur den Kopf schüttelten. Dabei sei die Richtlinie ein gutes Mittel, der Datensammelwut großer Internetkonzerne entgegenzutreten.

Eine gute Stunde lang zeigte Hohlmeier, die seit 2009 im EU-Parlament sitzt, die möglichen Stärken, aber auch die Schwächen der Europäischen Union auf, ging auf den Brexit ein, auf den Unsinn innereuropäscher Grenzkontrollen, die eigentlich an den Außengrenzen wichtig seien, auf das Verhältnis zu Afrika, auf Donald Trump, auf Krieg und Frieden.

Kein "fussballspielender, ministrierender Senegalese", sondern der Obervolkacher Pfarrer Gaston Bindele aus Kamerun sprach den geistlichen Segen für die Versammlung - nicht ohne Selbstironie: "Ich fühle mich hier wie Zuhause: ein Schwarzer unter Schwarzen."