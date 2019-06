Hoher Schaden bei Pkw-Brand

Am späten Mittwochabend wurde laut Polizeibericht die Feuerwehr Wiesentheid zu einem Pkw-Brand alarmiert. Auf einem Parkplatz in der Prichsenstädter Straße geriet ein Ford Focus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und brannte komplett aus. Das Feuer griff zudem auf einen daneben stehenden VW Multivan über. Auch dieses Fahrzeug wurde dadurch stark beschädigt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Ford bereits im Vollbrand. Auch der Teilbereich einer Sichtschutzhecke war durch die brennenden Fahrzeuge entfacht worden und stand in Flammen. Das Feuer konnte von den Feuerwehrmännern schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 53 000 Euro geschätzt, die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

