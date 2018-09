Marktbreit vor 44 Minuten

Hoher Schaden bei Einbruch in Dönerladen

In der Nacht zum Donnerstag drangen unbekannter Täter durch Aufhebeln der Eingangstüre in einen Döner-Laden in der Schustergasse in Marktbreit ein. Dort brachen sie mehrere Geldspielautoamten auf und entwendeten das Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf über 6000 Euro geschätzt.