Hoher Schaden: BMW streift geparkten Ford

Hoher Schaden ist nach Angaben der Polizei bei einem Unfall in Sulzfeld entstanden. Ein 46-Jähriger war am Donnerstag gegen 19.15 Uhr mit seinem 3er BMW von Kitzingen nach Segnitz unterwegs. In der Ortsdurchfahrt von Sulzfeld wollte er links an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Focus vorbeifahren. Dabei stieß der BMW gegen das linke Heck des Ford Focus.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 11 000 Euro.